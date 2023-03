La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, en conversación con CNN Chile, se refirió al rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sobre los pasos a seguir, señaló que “vamos a tener que hacer un nuevo diseño y estrategia”, y en cuanto al descuadre de los votos añadió que “no contamos con que habían votos que naturalmente hemos considerado como del mundo progresista y no estaban en la sala, no votaron y aquí estamos”, como en el caso de la diputada Pamela Jiles que voto en contra del proyecto.