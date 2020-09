El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, se refirió este martes al escenario que enfrenta la Región de Los Ríos, la que se encentra en Fase 4, por la pandemia de COVID-19.

“Ha habido focos fuertes en comunas que son más pequeñas, como Panguipulli, y eso nos tiene bastante preocupados y se lo hice saber al ministro Paris”, sostuvo en entrevista con CNN Chile, junto con señalar que tiene 20 casos nuevos de coronavirus por día en la región desde hace dos semanas.

Si bien la autoridad municipal sinceró que “supimos por la prensa que iba haber un desconfinamiento en la Región de los Ríos y Valdivia. Quizás pudo haber habido un programa de trabajo con los municipios”, destacó que “al día siguiente el ministro Paris tuvo la gentileza de llamarnos”.

En la misma línea, comentó que “en el Paso a Paso tenemos que tener un poco más de protagonismo los municipios, tomar un poco más de decisiones desde acá y que no nos caigan desde la Región Metropolitana con decisiones de nivel central porque cada comuna y región tiene diferentes condiciones”.

Es por esto que expresó que “tiene que revisarse el criterio en general” y pidió que “haya una fiscalización total por parte de la autoridad sanitaria”.

Junto a lo anterior, lamentó que en “otras regiones hacen dos o más veces testeos que la Región de Los Ríos, ahí se tiene que avanzar un poco más“.

Consultado por si se produce un cuello de botella en los laboratorios a la hora procesar los exámenes de PCR, Sabat respondió que “sí, es sabido por todos”.

“No hay una mayor cantidad para no colapsar los laboratorios“, comentó.

Finalmente, sobre una posible acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, concluyó que “ya se fue, no sé si es importante hacerla hoy o no, lo importante es mejorar las condiciones para que no haya tantos contagios en el país”.