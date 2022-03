Uno de los temas que ha marcado la semana ha tenido que ver con la inseguridad y la violencia que está ocurriendo en distintos municipios del país. Para profundizar en el tema, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos y su homólogo de San Joaquín, Cristóbal Lara, abordaron en CNN Chile esta problemática. De acuerdo a Campos, este problema de inseguridad “termina afectando a la calidad de vida de las personas que piensan o creen que van a ser víctimas de un delito y eso es una situación de orden psicológico, que afecta por cierto la calidad de vida tanto como le afecta el ser víctima de un delito”. Asimismo, agregó que “los municipios tenemos un rol claro y señalado por la ley, nosotros no combatimos la delincuencia, nosotros tenemos una función que es preventiva desde el punto de vista legal, nuestra acción es evitar y generar medidas que impidan hoy día la comisión de delitos”. Por su parte, el jefe comunal de San Joaquín precisó que respecto a la comuna “el Estado fracasó y tiene que reconocer ese fracaso. Porque gran parte de los diagnósticos tienen que ver con las policías no actúan de forma coordinada, que la Fiscalía es un organismo absolutamente autónomo, que me parece bien pero no tenemos retribución de lo que se hace y en el tiempo en que se desarrolla. Porque podemos hacer denuncias, pero no sabemos cuándo se van a llevar a cabo”. Finalmente, zanjó que “para nosotros el diagnóstico está claro, se fracasó en la forma en que se interviene. Creemos que el sistema penitenciario también ya está colapsado, no tiene ningún sentido tener gente presa si no tiene el grado de reinserción real”.