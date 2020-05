A las 22:00 horas de este jueves, Quilicura entrará en una cuarentena parcial tras el explosivo incremento de casos de contagios en la comuna. El alcalde Juan Carrasco valoró medida y el cambio de tono del Gobierno.

“Qué bueno hoy día escuchar a las autoridades menos relajadas, con una actitud un poco más restrictiva. Si tú le estás diciendo a la gente ‘vaya a tomarse un café, tómese una cerveza’, y en la tarde ‘bueno, ahora vamos a cuarentena’, es complejo”, comentó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM.

El jefe comunal acusó que “hubo un momento de contradicción” y que “luego de esas señales y esos mensajes de nueva normalidad, fue notorio un dejo de que ‘parece que vamos rápidamente ganando esta batalla’”.

Lee también: “Realmente se desbordó”: El mea culpa del DJ que participó en fiesta clandestina en Maipú

De acuerdo al último Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, en Quilicura había hasta el sábado 423 casos confirmados de COVID-19. De acuerdo al alcalde, la situación de hacinamiento que se vive en la comuna podría haber contribuido al aumento de contagios.

“En prácticamente 48 horas doblamos la cantidad de contagios producto de estos brotes que están reflejados en un punto de Quilicura y que se puede empezar a desarrollar en los próximos 10 días”, alertó.

Por eso valoró también la cuarentena, aunque expresó su preocupación de que “esta medida haya llegado tarde”.

Sin embargo, el hacinamiento puede hacer que las medidas de cuarentena sean más complejas para la población vulnerable. Por lo mismo, pidió apoyo económico del Gobierno a esas familias.

Por otro lado, afirmó que se enteró por el balance del lunes de que la cuarentena el Quilicura no será total, sino parcial. “A mí no me ha comunicado aún, pero me doy por notificado”, indicó, y dijo que cree que se excluyó al parque industrial “por mantener algunas empresas en funcionamiento”.