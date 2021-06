5 momentos que dejó la entrevista a Jaime Bellolio en Tolerancia Cero 2021

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se sometió este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio en que abordó la última Cuenta Pública del presidente Sebastián Piñera.

El secretario de Estado también se refirió a su cambio de opinión respecto al matrimonio igualitario. Además de las críticas al Gobierno en materia de ayudas económicas y sociales.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Bellolio en un nuevo capítulo del programa de debate político de CNN Chile.

1. Ayudas económicas en la pandemia

“Cuando sale el ex ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet diciendo que las ayudas entregadas en el país son comparables con las de Estados Unidos, no significa que es solamente lo que se aprobó el día de ayer. Decir que en Chile no se han entregado ayudas a las familias más vulnerables y a la clase media, es faltar a la verdad“.

2. Elección de constituyentes y municipales

“Fueron una interpelación a las élites económicas, políticas y sociales, como sucedió el 18 de octubre. Y el mismo plebiscito dijo ‘queremos que se escriban nuevas reglas, nuevas instituciones'”.

3. Presidenciales

“Que existan diferencias de opinión en nuestro país es algo legítimo, aún cuando puedan ser impopulares (…) Así como hoy día hay momentos en que algunos quieren tener leyes que, por ejemplo, liberen a personas que han intentado asesinar personas, que están a favor de la violencia, del odio y de la división; hay otras personas que dicen ‘no’ y los cuatro candidatos de Chile Vamos quieren la moderación, ir al centro”.

4. Matrimonio igualitario

“Si tú me preguntas hoy día que si soy más liberal que hace 10 años atrás, de todas maneras (…) Si tú miras lo que ha pasado hace ocho años atrás versus hoy día es distinto, obviamente que las experiencias compartidas con personas diversas en términos de pensamiento han sido súper importantes (…) Nosotros creemos que es la familia, ese espacio clave de la sociedad, donde nosotros tenemos que proteger y hacer políticas como el IFE (…) Creemos que esta es una manera de proteger a las familias también”.

5. “Yo soy de derecha y creo en la libertad”

“Sí, yo soy de derecha y creo en la libertad, en la dignidad humana, en la sociedad civil y en la familia como parte esencial de una sociedad. Es por eso y no por otra razón, que tenemos que avanzar en el matrimonio igualitario”.