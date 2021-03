El precandidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, fue el tercer invitado de la nueva temporada de Influyentes, el programa de entrevista de CNN Chile que en este ciclo recibirá a 12 de los aspirantes a La Moneda.

El ex presidente de BancoEstado abordó diferentes temas relacionados a su postulación, como su posible definición como postulante de Chile Vamos. “Vi que la UDI tomó la decisión de votar en Comité Político la decisión de invitarme”, indicó. Además, se refirió a la polémica con Evelyn Matthei y opinó sobre temas contingentes como la reforma a Carabineros y el aborto libre.

Estas son los cinco momentos más destacados de la entrevista al ex ministro de Desarrollo Social en Influyentes.

1. Por Unidad Constituyente

“No les creo por dos cosas. Vi cómo normalmente son ellos mismos los que han repudiado la historia de la Concertación, creo que para ser mayoría esa Unidad Constituyente no hace mayoría por sí mismo, va a tener que aliarse con el mundo de izquierda, por el cual no comparto ninguna tesis (…) ¿Crees que el mundo de la Democracia Cristiana y la Unidad Constituyente votaría por alguien como yo si paso a segunda vuelta, antes que Daniel Jadue? Ellos prefieren elegir a Daniel Jadue y lo han dicho abiertamente“.

2. Por primarias de Chile Vamos

“Lo triste de los independientes, que tienen muchas partes tristes en esta historia, es que tú necesitas la invitación y yo no puedo decir que quiero participar en esa primaria, juntar firmas y llegar a inscribirme en una primaria presidencial de Chile Vamos, porque increíblemente necesito la aprobación del resto de los miembros de la mesa (…) La primera noticia buena es que vi que la UDI tomó una decisión de votar en Comité Político la decisión de invitarme“.

3. Por discusión con Evelyn Matthei

“Ella puede decir lo que quiera, me encantaría que debata ideas, pero lo que hace es instalar realidades que después se transforman en verdades. ‘Que lo apoyan los empresarios’, sí, ¿cuáles? hay una lista de 100 firmantes que está ahí. Hay algo de esa forma de caricatura, que en su minuto se transformó en espionaje, en otro fueron ataques personales, que detesto de la política“.

4. Por reforma a Carabineros

“Hay que distinguir responsabilidades personales de institucionales. En la dictadura hubo una violación sistemática a los Derechos Humanos, obviamente las instituciones tienen personas que cometieron abusos a los Derechos Humanos y tienen que perseguidas, sancionadas y con todas las fuerzas institucionales que tengamos. La mejor forma de cuidar Carabineros es perseguir a los individuos dentro de la institución que cometieron abusos contra los Derechos Humanos“.

5. Por aborto libre

“No estaría a favor de un aborto libre. Primero, creo que hay una decisión sobre una persona, una vida que no es autónoma y, por lo tanto, no es liberal per se decir que tú tienes que terminar con la vida. Yo fui partidario del aborto en tres causales en su minuto, creo que son salidas o vías alternativas en que hay dos vías de decisiones complejas. Pero en el aborto libre, hay uno que toma la decisión y el otro que recibe esa decisión”.