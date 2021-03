La candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, fue la primera invitada de la nueva temporada de Influyentes, el programa de entrevista de CNN Chile que en este ciclo recibirá a 12 de los candidatos que han anunciado que se postularán a La Moneda.

La ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet fue crítica de la gestión del presidente Sebastián Piñera, cuestionó la “autonomía exacerbada de Carabineros” y elogió la gestión de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

Estas son los cinco momentos más destacados de la entrevista a Narváez en Influyentes.

Lee también: Matthei y eventual carrera presidencial: “Mi decisión final de si voy a la primaria o no, la tomo después del 11 de abril”

1. Críticas al Gobierno

“El gobierno actual es un gobierno desconectado de la gente, que no tiene una práctica de apertura a la sociedad civil. En general, nosotros en los ministerios teníamos una práctica de diálogo social permanente. Cada ministerio tiene un referente en la sociedad civil con quien tiene una relación periódica, discute los proyectos de ley, llegan las propuestas legislativas y hay una mesa de trabajo, eso es algo habitual (…) Yo pienso que este es un gobierno que no tiene la práctica, no tiene el repertorio, por decirlo de alguna forma, para trabajar desde el Estado con una práctica habitual de diálogo, de conversación con la sociedad civil. Más bien hay una separación”.

2. “Miedo” en la campaña de Piñera

“La campaña de Sebastián Piñera en ese momento fue una campaña que manipuló mucho la información. Instaló el miedo como un elemento muy central para controlar opinión pública. Hoy día, a lo mejor, con distancia no lo vemos tan relevante, pero la campaña sistemática sobre ‘Chilezuela’, yo creo que fue una cosa muy significativa, y por otra parte, creo que abrazó aquellos elementos a última hora que le podían convenir y que reflejaban este espíritu transformador del gobierno de la presidenta Bachelet, como la gratuidad”.

3. Elogios a Karla Rubilar

“A mí me gusta mucho Karla Rubilar, siempre me ha gustado, la encuentro una ministra muy dialogante, tuvimos una muy buena relación cuando ella estaba en el Parlamento. Creo que representa esa derecha democrática constructiva. Tengo una muy buena impresión de Karla”.

Lee también: Jadue: “Presidente Piñera debe pedir la renuncia del comandante en jefe del Ejército”

4. Cuestionamientos a Carabineros

“Yo creo que esto es un tema de carácter acumulativo. Creo que no podemos ponernos a tratar de tapar el sol con un dedo, pero gobernar significa hacernos cargo de todo, también de lo que uno hereda, con luces y sombras, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, no creo que debiéramos tener complejo en admitir que aquí hubo gradualmente, progresivamente una acumulación de problemas y que esta autonomía exacerbada (de Carabineros) ha llegado de alguna manera a un punto que pone en riesgo la seguridad de las personas”.

5. Relevancia de la DC

“Yo creo que la Democracia Cristiana (DC) es muy relevante. Hay sectores además de la DC tremendamente progresistas en temas que se les suele llamar ‘valóricos’ y creo que han hecho un aporte muy importante a la gobernabilidad de Chile. Por lo tanto, yo planteo la idea de que los cambios que necesitamos llevar adelante, las transformaciones que necesitamos llevar adelante son tan enormes, que necesitamos la mayoría, y esa mayoría se construye con la DC también“.