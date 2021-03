A ocho meses de las próximas elecciones presidenciales, Evelyn Matthei, actual alcaldesa y candidata a la reelección de Providencia, asegura que “nadie sabe nada”. Y sobre una eventual competencia por las primarias en la UDI, destaca que “las decisiones se toman, no por voluntarismo, no porque creo que soy chora, sino con la mayor cantidad de información sobre la mesa“.

En entrevista con El Mercurio, de cara a la inscripción de candidatos para las primarias de la UDI el 4 de mayo, la jefa comunal alude a su posible carrera hacia La Moneda. Una competencia que ya fue confirmada por el otrora alcalde, también de la UDI, Joaquín Lavín.

Respecto a la posibilidad de llevar un único candidato a las primarias, Matthei plantea que “no va a ser así. Los consejos generales tienen algunas facultades, pero también hay una opinión pública que respetar. Además, alguien tendría que proponer esa decisión. No lo veo como posibilidad”, indica haciendo referencia a las encuestas que la posicionan como una de las cartas de la oposición.

Lee también: Jadue: “Presidente Piñera debe pedir la renuncia del comandante en jefe del Ejército”

“Las conversaciones son conversaciones y van saliendo argumentos en pro y en contra, pero obviamente, creo que la decisión final es mía. Eso no significa que ya tenga tomada una decisión y no escuche. Y cuando hablo de que hay muchas conversaciones, no es solamente con la directiva de la UDI. Converso con gente de la ex-Concertación, de otros partidos, de nuestra alianza, independientes, gente que no necesariamente sale en diarios”, agrega la alcaldesa sobre esta posibilidad.

Sin embargo, argumenta además que no cree que la UDI se base en las encuestas para tomar una decisión. Y en caso de que ella sea bajada de esta opción, “nada señala que si me bajo, mis votos se vayan a Lavín. Se pueden ir a Briones, a Sichel, otros a Desbordes y otros a Joaquín. Entonces, toda esa ingeniería política no me convence. Lo que uno tiene que hacer es contar con la máxima información posible, pero más sobre el ánimo del país que sobre las encuestas”, afirma.

“A estas alturas está bastante claro que vamos a ser cinco nombres para las primarias, y aunque he dicho bastante claro que no acepto que me bajen por secretaría, mi decisión final de si voy a la primaria o no, la tomo después del 11 de abril. Hay muchas cosas que van a decantar el 11 de abril, hay cuatro elecciones…”, agrega Matthei en el diario.

Lee también: Gabriel Boric: “El gobierno debe hacer valer la subordinación del Ejército al poder civil”

Explica que dicha referencia al 11 de abril, apunta a las elecciones de gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales, donde prevé que se resolverán incógnitas como “cuánto pesa el PC, cuánto pesa el Frente Amplio, si se están desinflando o no; qué tipo de Constituyente vamos a tener, ¿vamos a tener una Convención donde efectivamente se pueda dialogar? Ahí vamos a estar un poco más claros de cuál es el ánimo del país“.

Desde ya, la jefa comunal define sus lineamientos y diferencias con Lavín. Afirma que posee un “perfil más nítido porque digo fuerte y claro lo que pienso, pero también quiero señalar que muchas veces me han dicho que soy una persona atípica de la derecha, porque soy bastante más liberal. Además, hay un elemento adicional, que es ser mujer, eso creo que va a pesar muchísimo”.

Por ejemplo, dice, el aborto libre no lo apoya, aunque sí el de tres causales. Y en materia de eutanasia, estaría a favor “en ciertas condiciones”.