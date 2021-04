Daniel Jadue, presidenciable del Partido Comunista (PC), fue el quinto invitado de la nueva temporada de Influyentes, el programa de entrevistas de CNN Chile que en este ciclo recibirá a 12 de los aspirantes La Moneda.

El alcalde de Recoleta criticó la gestión sanitaria del gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la pandemia del COVID-19, reflexionó sobre el rol del PC en la Nueva Mayoría y reprobó el actuar de la Democracia Cristiana (DC) en el período de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Estos son los cinco momentos más destacados de la entrevista a Daniel Jadue en Influyentes.

1. La crisis sanitaria: “El actual escenario es responsabilidad del gobierno”

“Se toma la decisión a menos de dos semanas de las elecciones y es porque la crisis sanitaria llega a un nivel en donde deben hacerse todos los esfuerzos para proteger a la población, para cuidar a los vecinos y vecinas y era indispensable que los alcaldes retomáramos nuestra labor para la cual fuimos elegidos y de la cual somos responsables hasta el último día del mandato (…) Ha sido sumamente irresponsable decidir a menos de 15 días. El pésimo manejo de la pandemia llevó a una crisis, lo venimos diciendo hace mucho tiempo y los alcaldes y alcaldesas hemos jugado un rol fundamental. El actual escenario es responsabilidad del gobierno, sin duda alguna”.

2.- ¿Primarias con la oposición?

“Nosotros miramos con mucha preocupación la posibilidad de que se repitan experiencias que ya atravesamos (la Nueva Mayoría). Nosotros no quisiéramos arriesgarnos de nuevo a ser parte de un gobierno en donde gente que se comprometió a cumplir un programa después operó para que este no se cumpliera. Gente que terminó diciendo que no habían leído el programa. La DC es un conjunto de personas que estaba de acuerdo con los cambios, pero el presidente del partido en la época Ignacio Walker) afirmó en todos los medios que no había leído el programa y lo había firmado sin leer, lo que me parece una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto, ¿Qué esperamos para poder lograr esa unidad que algunos ansían? Tiene que haber compromiso de responsabilidad y que los acuerdos programáticos estén en sintonía con las demandas del pueblo de Chile. Construir una vida digna es indispensable y ya no hay más tiempo para gobiernos de continuidad, requerimos un gobierno de transformación”.

3.- El PC en la Nueva Mayoría

“Para el PC no fue malo estar en la Nueva Mayoría, gracias a nuestra participación y a ese gobierno se terminó el binominal, se instaló la gratuidad en la educación, tema que era tabú en los gobiernos anteriores de la Concertación, además se construyeron 469 salas cunas y jardines infantiles para facilitar la incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo. Muchos de esos aún no tienen el inicio de las funciones por parte de este gobierno que prometió poner a los niños primero. Hay una serie de logros, la instalación del Ministerio de la Mujer, el aborto en tres causales, las cuotas de género. Uno puede tener diferencias, pero nadie puede poner en duda lo que se avanzó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hubo una campaña odiosa contra la presidenta Bachelet en torno al caso Caval y no puedo dejar de recordar aquí que una vez terminado el caso todos los condenados fueron de la UDI”.

4.- Las encuestas: “La suma de Jadue y Jiles es más que la derecha”

“Yo votaría por Pamela Jiles en segunda vuelta si ella es la que enfrenta a la derecha. A mí lo que me encanta, es que cuando uno mira las encuestas la suma de Pamela Jiles con Daniel Jadue es mucho más que la suma de la derecha y eso habla de que el sentimiento antineoliberal es absolutamente mayoritario en Chile y eso es una muy buena noticia”.

5.- Un cambio en el sistema de pensiones

“El proyecto para nacionalizar los fondos de pensiones es un muy buen primer paso para la reforma del sistema de pensiones y es transversal de la oposición. Hay que hacer una reforma completa y lo que tenemos que diseñar es el tema de seguridad social. Si discutimos sobre los fondos existentes antes, lo discutimos. Podemos también poner un sistema de reparto paralelo y darle la libertad a la gente para que pudiese decir en cuál se quedaba y no se presionen para irse a las AFP. Me encantaría que todos fuéramos un sistema único de pensiones muy parecido a los de las Fuerzas Armadas y Carabineros”.