La expresidenta Michelle Bachelet, en el especial “CNN 50: Testimonios de la historia“, ahondó en la coyuntura política en un contexto internacional marcado por la irrupción de la derecha conservadora en Europa y la reciente victoria en las elecciones primarias de Argentina de Javier Milei.

En vista de este escenario, se le consultó si regresaría a la carrera presidencial. Esto ocurre en un momento político en el que el Partido Republicano ha logrado una gran adhesión por parte de la ciudadanía.

“En general, cada vez que me han preguntado si quiero volver ser presidenta he hecho dicho que no. Como también cada vez que me han consultado, llamándome de distintos lados, y diciéndome si quiero ser candidata a Secretaria General de Naciones Unidas, he respondido que no”, expresó la exmandataria.

“Yo no quise ir a la reelección en el cargo de Alta Comisionada, no sé si me hubieran reelegido, pero era bastante probable porque varios países me lo plantearon y el Secretario General también. Llegué a la conclusión de que mi vida en estas últimas décadas ha sido bastante intensa, cuando murió mi madre me pregunte cuáles eran mis prioridades, y cuando en Miami se colapsó el edificio en donde estaba mi único tío vivo junto a su señora, y ahí me hice otra pregunta ¿cuánto tiempo me queda?“, reveló Bachelet.

Durante la pandemia, muchas personas se vieron imposibilitadas de despedirse de sus seres queridos. Esta realidad fue especialmente sentida por la exmandataria, quien no pudo despedirse de su madre, Ángela Jeria, debido a las restricciones sanitarias en ese entonces.

“Ahí decidí que quería volver a Chile, estar en mi país y ver que hacía, y todavía estoy la búsqueda. Creo que lo puedo hacer es trabajar en temas que me convocan, como los temas de mujeres, medioambiente e infancia (…) Tengo llegada a varias personas, voy a miles de universidades, seminarios y clases”, relató.

Al pensar en una candidatura en las próximas elecciones presidenciales, concluyó: “Espero no estar ante ese dilema, porque creo que a la democracia le hacen bien renovarse”.