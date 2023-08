En el marco del especial "CNN 50: Testimonios de la historia", la expresidenta habló sobre la posibilidad que tuvo de irse de Chile con sus padres tras el golpe de Estado de 1973. "Me preguntaron y yo dije que no me iba, por eso no se fueron. Así que yo muchas veces me he sentido súper culpable, a lo mejor la vida hubiera sido distinta", dijo en diálogo con Matilde Burgos.