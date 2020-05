Con la pandemia por COVID-19 las mascarillas se han vuelto indispensables y obligatorias. Hasta ahora, las utilizamos para impedir que entren o salgan partículas de coronavirus a nuestro sistema respiratorio. Sin embargo, una innovación del MIT y la Universidad de Harvard pretende cambiar esa visión.

Un grupo de científicos trabaja en una mascarilla capaz de detectar el virus y emitir una señal fluorescente si detecta la presencia de éste.

La máscara dejará la marca cuando la persona infectada respire, tosa o estornude y la saliva haga contacto con los detectores incorporados en esta innovadora protección.

Para visibilizar la señal, el usuario tendría que ocupar alguna sustancia especial, aunque también analizan usar indicadores que cambien de color en contacto con el patógeno.

Researchers from MIT and Harvard University are developing a face mask that would emit a “fluorescent signal when a person with the coronavirus breathes, coughs, or sneezes.” via @businessinsider https://t.co/4nGrNsPS8Q

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) May 15, 2020