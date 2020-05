Un robot con apariencia de perro fue diseñado para asistir tareas en terreno, pero ante los intentos de desconfinamiento se le dio una tarea muy especial.

Fue en septiembre de 2019, y tras años de pruebas y mejoras, que Boston Dynamics puso a la venta a Spot, este perro robot autónomo que tiene la capacidad de ir a un lugar y adaptarse a diferentes tipos de terreno.

En primera instancia, fue ofrecido a medida según los requerimientos de las empresas. Y fue precisamente esa adaptabilidad la que hoy ha permitido que cumpla funciones en medio de la pandemia.

“Hoy, estamos trabajando en código abierto para que los robots móviles formen parte de una respuesta COVID-19 para reducir el riesgo del personal médico de primera línea. Aquí hay una descripción general de cómo planeamos usar robots móviles para combatir el virus”, escribieron en la cuenta Twitter de Boston Dynamics junto con la imagen de uno de sus perro robots.

Healthcare providers need our help.

Today, we’re open-sourcing our work to make mobile robots part of a COVID-19 response to reduce risk to frontline medical staff. Here’s an overview of how we plan to use mobile robots to combat the virus: https://t.co/7sVHbvlb1B pic.twitter.com/m6dDTN7aN4

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) April 23, 2020