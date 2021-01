Esta semana en Empresas 2050, Matilde Burgos conversó Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, sobre cómo el sector financiero y la banca debe adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad en la recuperación económica “post-COVID”.

“Hay una realidad que no se puede negar, de un problema de salud, pero ha ido acompañado de mucho miedo y el miedo debilita a las personas, estropea las relaciones, para mi ha sido la parte más negativa. pero también como siempre, cuando hay problemas, hay un despertar de la conciencia y en muchas personas también la fraternidad o solidaridad”, aseguró Melé.

“Yo creo que la banca tiene más responsabilidad que nunca porque somos los que manejamos el dinero. No es nuestro pero somos lo que decidimos qué hacer con el dinero que nos llega y era un año en que es necesario adelantarse a los acontecimientos, ver qué necesidades tienen las empresas, proyectos“, agregó.

Asimismo, Melé aseguró que si seguimos con un modelo de economía que solo quiere maximizar los beneficios, se genera una distancia con las personas.

Lee también: Sebastián Cantuarias y el auge de la banca ética e inversión responsable en Chile

“Creo que sigue faltando este sentimiento de decir: ahora más que nunca tenemos que estar al lado de la gente, porque en realidad los bancos no son los propietarios del dinero, gestionan el dinero de los clientes, por tanto es un año de estar cerca de las empresas, porque son las que están creando los puestos de trabajo”, afirmó el presidente de Fundación Dinero y Conciencia.

Asimismo aseguró que muchos bancos ya no conocen a los clientes y que las decisiones de si aprueban un préstamo o no lo hace una computadora, que nadie sabe cómo funciona. “Nosotros no lo hacemos así, tenemos un experto en cada área que financiamos”.

“El tener esta conjunción entre experto financiero y en sector, permite entender las necesidades de la persona que te pide un préstamo y al entenderle sabes qué dificultades y cómo adaptar el préstamo a lo que él necesita. El banco tiene que ser un asesor financiero”, agregó.

Lee también: Banca ética dice que la clase media chilena no existe porque está sustentada en un modelo que se cae con la cuarentena

Melé aseguró que las personas que ahora están invirtiendo en lo que ahora llamamos mutuos convertibles, están ganando un 10% anual más un 30% de conversión de acciones.

“Tenemos más de 3 mil inversores en Chile, empresas que aportan valor a la sociedad en áreas en las que nosotros estamos, ya sea área de cultura, desarrollo social, medio ambiente, que contacten con nosotros” llamó el empresario.

“En estos momentos necesitamos gente que quiera hacer inversión de capital, en este momento es muy importante, pero también necesitamos empresas que contacten con nosotros. el trabajo de un banco es salir a la calle, entender y financiar proyectos“, concluyó.