A el día de hoy ya son muchos quienes han probado Destácame, una aplicación de tecnología financiera cuya idea nació en 2014, cuando sus tres actuales socios analizaban en Estados Unidos los problemas económicos que aquejan a Latinoamérica.

Respecto al origen esta iniciativa, Augusto Ruiz-Tagle, cofundador y jefe de operaciones de Destácame manifestó que “había estudios que indicaban que un 50% de las personas no tenían acceso a ningún tipo de crédito. Ese es un problema que nos llamó mucho la atención, porque cuando uno no tiene financiamiento, es muy difícil poder surgir”.

En cuanto al por qué decidieron usar la tecnología al lanzar esta aplicación financiera, explicó que esta “hace que el proveer servicios sea mucho más barato que lo que era tradicionalmente y cuando se reducen los precios, más gente puede acceder a esos servicios. Y eso genera inclusión financiera”.

Lee también: La experiencia de la creación colectiva en espacios urbanos aplicada al distanciamiento social

Esta inclusión implica que miles de personas, muchas veces no bancarizadas, tengan acceso a créditos hipotecarios o de consumo y a tarjetas de crédito y débito. Productos financieros que no han podido disponer por no tener los ingresos necesarios o, más complicado aún, por tener problemas con sus deudas.

“Cuando estas personas han caído en mora, y ya se les acumulan un número de cuotas tan grandes, que las personas no pueden volver a pagar. Lo que hacemos ahí, es conversar con las instituciones financieras para que disponibilicen descuentos, que son importantes, para que las personas puedan ponerse al día”, afirmó Ruiz-Tagle.

Agregó que esta es una ganancia tanto para las instituciones financieras como para los usuarios ya que “por un lado las personas salen del informe comercial con historial negativo, y por otro lado los bancos e instituciones financieras puedan recuperar parte de los préstamos que habían dado por perdidos”.

Asimismo, el cofundador destaca que entre lo que ofrecen está la posibilidad de “comprar un certificado de deuda, que se llama certificado Destácame, que les permite a las personas presentarlo para trámites como arriendo, o también para probar, que no tienen mora en el sistema financiero cuando quieren pedir un crédito”.

Lee también: Inesperados aliados en la pandemia: Minibodegas prometen ayudar a personas y empresas a adaptarse a la crisis

Sobre el crecimiento de Destácame, Ruiz-Tagle indicó que “casi estamos llegando a los dos millones de personas que son usuarios. O sea, más o menos un 15% de la población adulta viene a Destácame mensualmente a entender sus finanzas, a acceder a su información de deuda”. “En México ya pasamos el millón de personas, entonces en total hay tres millones de personas entre Chile y México”, agregó.

Sin embargo, el avance de Destácame tambaleó en ambos países con la crisis económica derivada de la pandemia. Aunque, aplicando el ingenio propio de una startup, se apresuraron en resolver, en vez de lamentar. “Nos afectó como a la mayoría de los emprendimientos. Nuestras ventas cayeron, fue un momento de mucho nerviosismo y ha sido un momento de mucha incertidumbre para todas las personas que trabajan en nuestro equipo, incluidos nosotros mismos”, declaró.

Debido a la situación mundial, el cofundador de Destácame sinceró que “nosotros creemos que la recuperación va a ser lenta y dolorosa. Por lo tanto, también vemos como una oportunidad para nosotros mismos de poder aportar, de alguna forma, en esa recuperación”.

Lee también: First Airlines, el innovador servicio que ofrece turismo virtual en clase ejecutiva

El equipo vio esa oportunidad en el destino que se puede dar al retiro de fondos de las AFP, autorizados por ley para enfrentar las dificultades del coronavirus. Porque muchos los gastaron, pero otros los invirtieron. Lo clave para Destácame es cómo y dónde.

“Pensamos en la gente que tiene deuda, morosa sobre todo, es gente que está pagando intereses del 30, 35% mensual. Y ahí se nos ocurrió Chile Sin Deuda, que lo que busca es convocar a los bancos y las instituciones financieras, para que disponibilicen descuentos para que personas que vienen con una carga financiera muy grande, muy elevadas, y que están morosas, pueden ponerse al día”, informó.

Convencidos de que la inclusión financiera va a ser un factor decisivo para ayudar a miles de familias y microemprendedores a salir adelante en la actual crisis, Destácame ya ha conseguido, con esta campaña, descuentos para 4,3 millones de personas que podrán acceder a ellos sólo durante septiembre. Tiempo en el cual esperan seguir sumando instituciones y personas interesadas.