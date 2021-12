Hace algunas semanas, la ahora ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, renunció a su cargo en el Ministerio de Salud (Minsal) para sumarse al comando del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Agricultura, Daza se refirió, entre otras cosas, a su decisión de dar un paso al costado en el Minsal para sumarse a la candidatura del abanderado republicano. “La opción de J. A. Kast es la mejor para las personas de Chile en los próximos cuatro años, por eso salí del gobierno”, dijo.

“Yo no comparto mucho las visiones valóricas de J. A. Kast, pero comparto muchísimo cuál es su visión de país, por eso estoy aquí y por eso decidí apoyar y abrir puertas a aquellas personas que confíen que de verdad José Antonio es la mejor opción para tener un país en paz y tranquilo”, agregó.

Por otra parte, Daza se refirió a la llegada al país de la ex presidenta de la República y Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Es una ciudadana chilena (…), tiene todo el derecho de venir a Chile y expresar su preferencia. Tenemos que respetar lo que realice en el país”.

La polémica entre Boric y Kast

Daza abordó la disputa entre los candidatos a raíz de la acusación realizada por una mujer en contra de Gabriel Boric por sus actitudes machistas en el pasado. La misma víctima confirmó que Boric le pidió disculpas por lo sucedido y acusó un “aprovechamiento inescrupuloso (…) del comando de J. A. Kast”.

Al respecto, la ex subsecretaria comentó que “el tema no lo abordó primeramente J. A. Kast, esto estaba en los medios. Lo importante es que lo que él solicitó era que esto se aclarara y en el día de ayer se aclaró. Eso nos parece bien, que ojalá se hubiese aclarado antes para que no hubiera seguido sobre la mesa este tema”.