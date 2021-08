Este sábado se llevó a cabo la consulta ciudadana de los partidos que componen Unidad Constituyente, bloque que buscó definir quién será la o el abanderado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Marcela Hernando, jefa de campaña del candidato del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, se refirió a las expectativas que tienen desde el bloque en cuanto a participación, que para Maldonado sería “una ilusión” alcanzar el millón de participantes.

“Lo escuché en la mañana, utilizó la palabra sueño y menos mal que ocupó esa, porque la verdad es que yo soy bastante más conservadora y modesta en pensar en la cantidad de votos que vamos a tener. Si bien nos sentimos todos contentos de ver que la gente ha concurrido y ver que las urnas están más o menos llenitas, pero recordemos también que son mucho menos mesas, menos locales y por lo tanto es normal que estén concretados allí donde están. Llegar a más de 157 mil votos me parece fantástico, yo me conformaba con 100 mil”, aseguró la diputada.

Por otro lado, sobre la cantidad de votos que darían legitimidad a este proceso, la parlamentaria reflexionó que “hasta los 150 mil [votos] uno podría pensar que fueron principalmente militantes, pero sobre esa cifra son personas que se han sentido motivadas”.

También dijo estar de acuerdo con la candidata del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, en que estos votos tiene que ver con un factor cualitativo y no cuantitativo. Además, felicitó al comité organizador: “movilizar a todos esos vocales, que las mesas estuvieran a las 9 de la mañana constituidas y se hayan constituido el 100% de las mesas que estaban planificadas, la verdad es que nos tiene muy contentos”.

“En lo personal, lo que estamos viviendo aquí en Antofagasta es mucha participación, pero todo ordenado y lamentablemente, como siempre, hay problemas con el padrón mucha gente reclama que no aparece en él y se queda sin votar “, criticó la parlamentaria, quien afirmó que no saben porqué ocurre eso.

Agregando que este era el mismo padrón que hubo para las elecciones de gobernadores, mencionó que, “por ejemplo, uno de mis colaboradores que votó en esa elección hoy día no estaba habilitado, entonces es muy extraño, pero tenemos claro cuál es el problema”.

Aclaró que pese a esos problemas, no se está poniendo en riesgo la legitimidad de esta consulta ciudadana. “De partida, que no hayamos elegido entre cuatro paredes y que sea la ciudadanía la que se manifieste para elegir al candidato o candidata a mí me parece que ya le da legitimidad”, afirmó Hernando.

La parlamentaria también criticó que en su comuna hubiese solo un local de votación y que lo mismo ha ocurrido en otras regiones, como en el sur, puede afectar la cifras de sufragios “por el clima, que está haciendo que mucha gente se quedara sin votar habiendo querido hacerlo”.