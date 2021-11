La mañana de este domingo, el ex ministro de Salud y actual candidato al Senado por la Región Metropolitana, Jaime Mañalich, acudió a emitir su voto y se refirió al allanamiento que llevó a cabo personal del GOPE en la sede del partido Comunes. El ex secretario de Estado afirmó que “la violencia del allanamiento es completamente desproporcionada, porque no me imagino que Carabineros haya tenido la información, sospecha que adentro podían encontrarse con una resistencia armada de una magnitud que justificara lo que vimos”. En esa línea, confirmó que se suma a las declaraciones del fiscal nacional y el presidente del Servel.