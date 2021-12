A poco más de dos semanas de la segunda vuelta presidencial que enfrentara a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), la secretaria general de Evópoli abordó la importancia del balotaje y el respaldo de su partido a la carta republicana.

En entrevista con Radio Biobio, Luz Poblete afirmó que “de todas maneras es la elección más importante desde que recuperamos la democracia”.

En ese contexto, manifestó que “los dos proyectos que se enfrentan en las próximas elecciones van a ser fundamentales para hacerle frente no solamente a cuatro años, sino que sentarán las bases para lo que van a ser los próximos 30″.

Al ser consultada por su visión respecto al candidato del Partido Republicano, Poblete explicó que “el dinamismo que ha tenido política y los cambios son algo que muchas veces no podemos controlar” y en consecuencia sostuvo que “cuatro años de gobierno en momentos de crisis siempre hace que las sociedades se polaricen y eso fue lo que vimos especialmente estos últimos meses”.

Respecto al respaldo que hace algunas semanas entregó Evópoli al republicano, la secretaria general de dicho partido señaló que “apoyar esta candidatura, no siendo parte de su campaña ni siendo parte de una coalición, no siendo parte de su gobierno, no implica que nosotros seamos lo mismo que los republicanos”.

Ante la pregunta, “¿representa Kast para ustedes ‘un mal menor’ frente a Boric”, respondió que “no lo definiría así”.

“Lo definiría como que Boric representa el mal mayor, eso es lo que más nos preocupa y por eso Evópoli se ha desplegado tanto comunicacional como territorialmente para evitar que un proyecto como ese llegue a gobernar Chile”.

En esa línea, la secretaria general descartó “tajantemente” que hubiese alguna posibilidad de apoyar al candidato de Apruebo Dignidad. “No hubo nadie en nuestro consejo, que en el fondo representara a toda la militancia de Evópoli, que anunciara en algún momento que esa fuera una alternativa”.

Por último, abordó cuales serían los “peligros” que enfrentaría el país si el abanderado del Frente Amplio (FA) gana la elección del próximo 19 de diciembre. “Hay uno que es fundamental que tiene que ver con la seguridad”, expresó.

“No podemos votar por un candidato y por un proyecto que avala la violencia o no ha sido enfático en la condena de la violencia que es lo que tiene más complicado a nuestra sociedad”, agregó.

Finalmente aseveró que las propuestas en materia de derechos y políticas sociales que propone Boric “sólo va a generar una regresión respecto de eso que ya tenemos, que ya estamos en crisis y no vemos que repunte con las políticas que él propone”.