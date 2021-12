En el marco de una nueva actividad de campaña, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, entregó detalles de su plan de Gobierno de cara a la segunda vuelta.

El ex líder del Partido Republicano expresó que “a diferencia de otros programas nosotros queremos un Estado pequeño, eficiente y austero”.

“Queremos trabajar hacia la baja en la carga tributaria, queremos resaltar el trabajo y la protección de los derechos de la mujer, queremos trabajar en temas medioambientales y en una amplia gama de temas que hemos ido abordando en conjunto”, explicó.

Además, reconoció su error al querer fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

“Cometimos un error al decir que íbamos a fusionar el Ministerio de la Mujer con otro Ministerio y lo que hemos señalado es que vamos a potenciar el Ministerio de la Mujer, pero en la misma línea de buscar más derechos y más protección para la mujer. No solamente en las causas judiciales sino también en temas laborales, en temas de bienestar social con salas cunas universales, con subsidios especiales para que ellas no tengan que tener ese desgarro si van a trabajar o van a tratar de cuidar a un ser querido”, dijo.

Consultado sobre si su eventual gabinete tendría paridad de género, el abanderado republicano aseveró que “estamos trabajando en eso. Queremos decirles que para la paridad no se necesita ley. Como partido, mientras yo trabajé, teníamos una directiva que era paritaria. Por lo tanto, nada impide que un consejo de gabinete sea paritario”.

Ausencia de Boric en debates

Para el viernes pasado estaba programado un encuentro entre ambas cartas presidenciales en la Asociación de Emprendedores de Chile, donde Boric debió restarse ya que se presentó en el Congreso para votar el cuarto retiro.

Esto se sumó a la cancelación de su participación en el debate organizado por CNN Chile y Chilevisión programado para el pasado domingo, lo que le valió críticas por parte del candidato del Frente Social Cristiano.

Desde el comando de Boric, su jefa de campaña, Izkia Siches, dijo que este último debate debió posponerse por el viaje de Kast al extranjero. “En esa fecha justamente se corrió porque el otro candidato estaba haciendo quién sabe qué en Estados Unidos y en ese contexto nosotros ya teníamos una agenda fijada y ha sido parte de las iniciativas de los ejes de nuestra campaña, que nuestra candidatura partiera en Biobío”, expresó en Noticias Express.

Ante esto, este lunes Kast reiteró sus críticas hacia el abanderado de Apruebo Dignidad. “Yo espero que Gabriel Boric ya no presente más excusas, nosotros lo invitamos a debatir en la primera vuelta y su excusa era que no marcábamos en las encuestas y que una vez que pasáramos a segunda vuelta íbamos a debatir. Después al pasar en primer lugar en primera vuelta, el señala que nos va a invitar a debatir a lo largo de todo Chile en todos los temas y hoy día busca una nueva excusa diciendo que no hay un programa claro. El programa está y las ideas están, si él no tiene ideas para debatir que lo diga claramente”, zanjó.

En ese sentido, apuntó a que Boric “no ha hecho un mea culpa cuando dijo que iba a indultar a los delincuentes y ahora dice que no los va a indultar. No ha hecho un mea culpa ni pedido perdón a nuestros Carabineros que insultó, ninguneó. No ha hecho un mea culpa en el tema internacional cuando dijo que iba a cerrar los tratados de libre comercio con el daño que eso implica para Chile en su crecimiento”.