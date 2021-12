Este jueves, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, reconoció que le gustaría que el Partido de la Gente (PDG) forme parte de su eventual Gobierno, en caso de triunfar en las elecciones del próximo 19 de diciembre.

“A mí me encantaría que pudieran ser parte de una coalición de Gobierno, no sé si ellos van a querer”, dijo el presidencial en conversación con TVN. “Primero ellos tienen que tomar una definición de cuál va a ser su planteamiento político”.

Lee también: Denunciante del Partido de la Gente: “Se intentó hacer una ‘lukatón’ para pagar la pensión de alimentos de Parisi”

Hace algunos días, Ciper reveló que el Servicio Electoral (Servel) abrió un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) en contra del PDG, tras recibir denuncias sobre irregularidades en su financiamiento electoral.

Al respecto, el abanderado del Frente Social Cristiano manifestó que “son casos separados, si ellos tienen un problema con el Servel se tiene que aclarar, se tiene que sancionar y se tiene que cumplir esta sanción”.

“El Servel en algunos momentos es muy diligente y en otros no. En el caso de Karina Oliva (Comunes), que facturó desayunos por $50 millones, el Servel no hizo nada. Si no fuera por la investigación periodística, no habría pasado nada”.

¿Franco Parisi en el gabinete?

Durante la entrevista, al aspirante a La Moneda le preguntaron si trabajaría junto al ex candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, en caso de ser elegido como presidente de Chile. “Me cuesta ponerme en esa situación”, dijo.

Lee también: Kast a Parisi por deuda en pensión alimenticia: “En el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo y cumplir”

“Primero tiene que resolver sus problemas personales. Nosotros no podríamos tener a alguien de ministro que tenga una deuda de pensiones”. Si el economista salda sus deudas, “ahí podríamos volver a conversar”, sostuvo Kast.

“Claramente, hoy tiene una situación personal que hace imposible que pueda ser parte de un gobierno que yo encabece”, dijo el presidencial, quien agregó que “la puerta está abierta para las personas de buena voluntad que quieran seguir un proyecto país que nos haga volver a crecer”.