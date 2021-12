Este jueves los candidatos presidenciales realizaron sus cierres de campaña, a tres días de la segunda vuelta presidencial. Mientras la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lo hizo en el Parque Almagro, el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast se reunió con sus adherentes en el Parque Araucano.

En este lugar, el ex diputado criticó duramente al parlamentario de Frente Amplio, recalcando las acciones que ha realizado en el pasado.

“Quiero hacer una reflexión, Gabriel Boric no es una mala persona, pero tiene malas ideas y tiene mala compañía. Ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile, es el mismo que no quería sancionar a los que agraden a bomberos y el mismo que se juntó con un asesino terrorista que asesinó a Jaime Guzmán”, aseguró.

“Aquí no hay noticias falsas señor Boric, usted es la falsedad, usted le ha mentido a los chilenos, usted ha querido cambiar su imagen, desde cómo se viste a lo que opina”, agregó.

En esta misma línea, enfatizó que desde su conglomerado no cambian sus convicciones y que quieren más mentiras.

“Nosotros hablamos con la verdad, vamos de frente y no cambiamos nuestras convicciones. Lo que hemos visto en las últimas dos semanas a mí me da vergüenza. Eso queremos decirle a los chilenos, que no queremos más mentiras, no queremos más falsedades“, sostuvo.

Por último, anticipó que “este domingo le vamos a decir no a los intolerantes, vamos a vencer el miedo, vamos a salir votar con energía”.