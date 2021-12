La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió esta mañana a las críticas que ha recibido por sectores del oficialismo y de la derecha tras anunciar durante la semana que su opción presidencial es el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Tras emitir su voto en La Reina, la ex presidenta señaló que “cuando yo me tengo que enfrentar con muchos problemas en mi trabajo diario, uso una frase del arzobispo Tutu que dice que es rehén de la esperanza, y yo creo que la esperanza tiene que ganarle al miedo”.

Ante los cuestionamientos mencionados, respondió: “intervencionismo electoral para nada. ¿Qué es lo que es intervencionismo? Es cuando un gobierno, por ejemplo, usa recursos propios para apoyar a un candidato“.

“Soy ex presidenta, ¿alguien podría pensar que un ex presidente no tiene opinión? Además, ¿alguien podría estar sorprendido por cuál es mi opción? Yo creo que francamente es muy raro eso”, sentenció.