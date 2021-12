El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no descartó tener a la primera ministra del Interior o Hacienda en la historia de Chile, en caso de esta noche convertirse en presidente electo. Tras ser consultado sobre el tema por Mónica Rincón de CNN Chile y CHV Noticias, Boric respondió que “es parte de las posibilidades. Lo que puedo asegurar es que nuestro gabinete, si el pueblo de Chile así lo tiene bien a elegirnos, va a ser paritario. Ahí es algo que no vamos a retroceder, que hubo un primer esfuerzo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, después las fuerza como retardatarias del machismo lograron imponerse, pero yo creo que, con lo logrado en la Convención, en el proceso constituyente, no podemos retroceder en paridad. Así que nuestro gobierno va a ser paritario”.