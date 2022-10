Este miércoles, el diputado Andrés Giordano (Ind-AD) y la diputada Gael Yeomans (CS), presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 161 del Código del Trabajo, regulando la causal de despido por “necesidades de la empresa“.

En concreto, la iniciativa recoge las determinaciones que los tribunales superiores de justicia del país han sostenido en materia de protección del empleo, y lo incorpora a la legislación, basándose en tres exigencias: Que la “necesidad de la empresa” se base en razones técnicas o económicas debido a circunstancias graves o irremediables en que se encuentre el empleador de forma permanente; que la “necesidad” sea objetiva y se acrediten las razones con pruebas; y que el despido sea realmente necesario y el trabajador o trabajadora no sea reemplazada por otra persona.

Asimismo, incluye la posibilidad de reincorporación en las mismas condiciones previas al despido, si así lo quisiera el trabajador o trabajadora, o una indemnización que sube de un 30% de recargo a un 100%, ante una desvinculación por necesidades de la empresa injustificada.

En esa línea, el ex sindicalista e integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad, Andrés Giordano, aseguró que “nuestro propósito es evitar que las trabajadoras y trabajadores se enfrenten a eventuales abusos por parte de sus empleadores, y en esa línea, este proyecto viene a definir de forma clara cuáles son los criterios objetivos que justificarían un despido por ‘necesidades de la empresa’, porque actualmente no se especifica, dejando la puerta abierta para que el empleador pueda echar a cualquiera, teniendo que necesariamente acudir a un tribunal de justicia para que su despido sea declarado injustificado, quedando a total criterio de éste. Y ese vacío no es menor, porque vulnera la vida de familias completas y no podemos hacer vista gorda, tenemos que hacernos cargo”.

Asimismo, la parlamentaria de Convergencia Social sostuvo que “este proyecto de ley viene a hacerse cargo de una problemática que existe hace mucho tiempo en el seno de las relaciones laborales y que se ha venido profundizando desde el año 2019. A partir del estallido social, el promedio de despidos por necesidades de la empresa aumentó a más de 300.000 para inicios del año 2020 y luego a 600.000 durante el período de pandemia. Como esta causal está definida de manera general en la legislación, se ha prestado para que los empleadores despidan de manera arbitraria a sus trabajadores, utilizándola como una forma de represalia contra los trabajadores que denuncian irregularidades en el trabajo, o que apoyan como testigos a otros trabajadores que denuncian a sus empleadores”.

“Por lo tanto, lo que buscamos con este proyecto es evitar los despidos sin causas justificadas objetivamente, con el fin de otorgar una mayor protección laboral a las y los trabajadores, incluyendo en la legislación lo que ya ha sido señalado tanto por el derecho internacional como por los tribunales de nuestro país”, añadió.

