“Los jubilados no deben seguir esperando”: Municipios demandan legislar con urgencia la reforma previsional

La AChM afirmó que el debate por el proyecto de pensiones es una prioridad, ante lo cual “la política se mide en su capacidad de dar solución a temas urgentes, superando diferencias ideológicas por un fin mayor”.

Este lunes, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) demandó legislar con urgencia la reforma de pensiones.

El grupo de alcaldes de distintas comunas y sectores políticos se pronunció ante las insistentes peticiones para dar celeridad del proyecto que, actualmente, tiene una lenta tramitación en el Congreso Nacional.

A través de una declaración conjunta, el organismo presidido por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, “levantaron la voz” para sostenerle al Parlamento “que los jubilados de Chile no deben seguir esperando”.

“Diariamente, recibimos en nuestros municipios a personas mayores que buscan una ayuda social porque no les alcanza. Más aún, con el aumento sostenido en el costo de la vida”, añadió.

De este modo, los jefes comunales reiteraron tener la convicción de que “esto es una prioridad”, y que “la política se mide en su capacidad de dar solución a temas urgentes, superando diferencias ideológicas por un fin mayor”.

“Llevamos más de una década sin avances, a pesar de los intentos de los expresidentes Bachelet y Piñera”, agregó.

Sentido de urgencia

Finalmente, la AChM indicó que vuelven a decir “con fuerza, que es urgente una reforma al sistema de pensiones. Ya no hay más tiempo. Esto no es por el Gobierno, no es por la próxima elección, no es por un objetivo político partidista, sino que por los miles de pensionados que hoy sufren por no poder solventar lo básico para poder vivir dignamente. Necesitamos un nuevo sistema que mejore ahora las pensiones”.

“Hoy nos unimos transversalmente, para sacar la voz por nuestros vecinos y vecinas y pedirle al Parlamento que ponga por delante el sentido de urgencia, para un cambio en el sistema, que permita una mejor calidad de vida a nuestras personas mayores”, sentenció.