“Han excedido muchos límites”: Marcel arremete contra las AFP y tilda de “extrema” su última minuta sobre la reforma previsional

La semana pasada se dio a conocer que la Asociación de AFP difundió una minuta donde criticaban puntos del proyecto de pensiones, lo que ha sido reprochado desde el Ejecutivo. “Me parece poco razonable que se emitan juicios sobre las intenciones que tendría el Gobierno”, dijo el titular de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, arremetió contra la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones (AAFP) y tildó de “extrema” su última minuta que ha causado polémica y molestia desde el Ejecutivo.

¿Qué pasó?

El domingo pasado, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lanzó, en entrevista con Canal 13, la primera manifestación de la molestia del Gobierno por un nuevo insumo que comenzó a circular en medio del debate por la reforma previsional.

“Anda dando vuelta una ‘minutita’ (…) que nos han dicho que viene -precisamente- de una de las AFP, donde critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno. Lo veo bien complejo, porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad“, sostuvo.

Pasó poco más de un día hasta que finalmente se reveló la autoría del documento, el que fue elaborado por la Asociación de AFP, liderada por Paulina Yazigi.

A través de un comunicado, la agrupación aseguró que la organización gremial están “constantemente elaborando análisis y estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, mercado laboral, informalidad, entre otros. En este contexto, no se debe censurar, acallar ni descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones”.

“La minuta a la cual el Ejecutivo ha hecho referencia, ha sido elaborada por los equipos de la Asociación de AFP como un insumo interno para la discusión referente a la reforma de pensiones en curso”, detallaron.

Del mismo modo, aseguraron que “es inaceptable el uso político que ciertas autoridades han hecho de un documento que forma parte de una serie de informes y análisis que realizamos de manera permanente como asociación gremial, en una materia en que somos especialistas y actores relevantes”.

Finalmente, lamentaron que “la mera expresión de ideas por un gremio sea tratado como si fuera un acto ilegítimo. Esto no se condice con la libertad propia de un sistema plenamente democrático como el que impera en nuestro país”.

Reacción de Marcel

Este martes, en entrevista con Radio Duna, el ministro Marcel arremetió contras las AFP y expresó que “han excedido muchos límites“.

“Cuando vi esta minuta me pusieron muchas dudas respecto a si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos“, sostuvo, y en ese sentido, manifestó que “hay un juicio político sobre las intenciones que tendría el Gobierno al momento de presentar este documento“.

Al respecto, manifestó que “hay términos realmente que me parece que escapan un poco de un análisis técnico interno, y además cuán interno es, no lo sabemos, porque no sabemos qué distribución ha tenido esta minuta”. De este modo, dijo que “parece poco razonable que se emitan juicios sobre las intenciones que tendría el Gobierno al elaborar un documento“.

Posteriormente, el jefe de la billetera fiscal subió el tono: “Las AFP están dentro del sistema fundamentalmente para administrar los ahorros de los afiliados, son una industria que surge de una regulación pública, que tiene que operar dentro de los márgenes que establece la ley, que establece el regulador, están sujetos a supervisión. Y, por supuesto, dentro de una reforma, cambios legales, pueden tener opiniones, (pero) la instancia en la cual normalmente la manifiestan es, por ejemplo, en las audiencias que establecen las comisiones que analizan estos proyectos, pero la asociación de AFP ha excedido mucho estos límites“.

Bajo ese punto, afirmó que durante la tramitación de la reforma previsional, no ha visto “en ningún momento que las AFP digan, ‘mire, aquí hay un tema que es claro que a nosotros nos afecta, pero estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que haya un avance en el sistema de pensiones’. O sea, ha sido una defensa muy acérrima de sus intereses. Esto es legítimo, pero tiene que hacerse en las instancias y por los medios que corresponden”.

Asimismo, dijo que hay que preocuparse del fondo de la problemática, sobre “cuáles son los límites del involucramiento de una industria, que tiene intereses comprometidos, en un proceso legislativo. Y cuáles son los medios adecuados para hacerlo”.