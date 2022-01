El pasado jueves, el comando del presidente electo Gabriel Boric solicitó al actual Gobierno postergar la licitación para contratos de exploración y explotación de yacimientos de litio.

“Sería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis”, manifestó Giorgio Jackson, diputado RD y jefe del equipo político de Gabriel Boric.

En octubre del 2021, el actual Gobierno anunció que buscan producir 400 mil toneladas de litio metálico, dividido en cinco cuotas individuales. Las ofertas de licitación fueron recibidas hasta el 17 de diciembre y los resultados se conocerán el próximo 14 de enero.

“Chile compite contra otros países productores y contra el cambio climático. Mientras ellos avanzan, en Chile nos dedicamos a pelearnos entre nosotros cada vez que hablamos de litio. Y ese es un patrón por años”, dijo el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado sostuvo que “hemos sido incapaces de aumentar la producción y, mientras hacemos eso, los otros países avanzan y nosotros perdemos esa oportunidad”. “Cada vez que hablamos de litio, el tema se convierte en una controversia y no avanzamos“.

El comando de Gabriel Boric busca que el presidente Piñera declare desierta la licitación, ya que, de no ser así, podría poner en aprietos la idea de la nueva administración de crear una Empresa Nacional del Litio, a través de la cual buscan “generar empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto“.

“¿Cómo podría ponerla en riesgo si estamos otorgando cuotas que representan el 4% del total de las reservas conocidas?. 400 mil toneladas de litio y las reservas conocidas alcanzan los 9,1 millones de toneladas. (…) Esto no está hipotecando nada, estamos abriendo espacio para que nuevos sectores puedan desarrollar proyectos“, dijo Jobet.

Finalmente, el biministro sostuvo que el proceso de licitación “ha sido muy exitoso y completamente transparente“. “Abre espacio para comercializar el 4% de las reservas identificadas de litio que hay en Chile, se abre espacio para otros actores, no pone en riesgo ni hipoteca la agenda del próximo gobierno, no vemos ninguna razón por la cual no continuar con este proceso”.