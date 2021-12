El mercado y los inversionistas están observando expectantes los pasos que dará el presidente recién electo Gabriel Boric. Los expertos concuerdan en que uno de los puntos clave es la definición del equipo económico y, particularmente, quién será su ministro o ministra de Hacienda.

Algunos de los principales candidatos son Andrea Repetto, economista y profesora con un doctorado del Massachusetts Institute of Technology (MIT), el ex presidente del Banco Central Roberto Zahler, de 73 años, y el ex regulador de pensiones y valores Guillermo Larraín.

Tanto Repetto como Zahler habrían descartado la idea de asumir la cartera de Hacienda. Otros nombres que suenan son Eduardo Engel, ex asesor de la campaña, y Nicolás Grau o Claudia Sanhueza, ambos coordinadores del programa económico de Gabriel Boric.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, dice que espera que “se busque a la persona más idónea, hombre o mujer (…) Tiene que ser alguien que también tenga cierta experiencia de manejo, porque a veces los ministros de Hacienda son los que se ponen al frente de los gobiernos”.

Respecto a las preocupaciones en materia económica, Gabriel Boric sostuvo que “estamos plenamente comprometidos con la convergencia fiscal, con los equilibrios macroeconómicos y entendemos que las grandes reformas que nos hemos planteado las tenemos que hacer paso a paso”.