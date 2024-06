Mewes descarta que anuncios de Cuenta Pública distancie a la CPC del Gobierno y reitera apoyo a la equidad salarial

Tras la Cuenta Pública 2024, algunos personeros sostuvieron que el presidente Boric hizo poco anuncios sobre incentivo laboral. El presidente de la CPC descartó tajantemente que lo ocurrido el sábado provoque distanciamiento con el Ejecutivo. De hecho, recalcó su buena relación con el gabinete del mandatario. “Siempre vamos a estar tendiendo puentes”, expresó.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, descartó que los anuncios realizados por el presidente Gabriel Boric en su tercera Cuenta Pública, los distancie como asociación gremial del Gobierno.

Por otra parte, reiteró su apoyo a la equidad salarial entre hombres y mujeres, aunque precisó que, como entidad, no tienen las facultades para entrometerse a ese nivel en las empresas.

¿Qué pasó?

Luego del mensaje del mandatario ante el pleno del Congreso Nacional, algunos personeros sostuvieron que el jefe de Estado hizo pocos anuncios sobre incentivo laboral. Esto fue interpretado en algunos sectores como una distancia del presidente sobre lo que piensa el mundo empresarial respecto a la situación del país.

Este martes, en entrevista con Radio ADN, el líder del gremio fue enfático en descartar esta hipótesis: “De que nos vaya a distanciar, eso no. Claramente no, porque nosotros seguimos manteniendo muy buena relación con los distintos ministros (…), la verdad es que la relación en ese sentido es súper fluida. En eso yo no me pierdo y siempre vamos a estar tendiendo puentes”.

Por otra parte, Mewes se refirió a la equidad salarial, diciendo no tener dudas de que ante la igualdad de puestos de trabajo “tiene que haber equidad salarial entre hombres y mujeres. En eso también es de toda justicia”.

Al respecto, comentó que “para esto no debiera haber una ley. Yo creo que debiera darse naturalmente que para iguales cargos, las mujeres y los hombres ganen lo mismo. Podrán tener mayor o menor experiencia y ahí uno podrá tener alguna banda que vaya marcando alguna diferencia respecto de la experiencia, pero cuando tenemos las mismas competencias técnicas para un trabajo, cuando tenemos los mismos conocimientos para un trabajo, yo no veo por qué una mujer tenga que ganar menos que un hombre”.

Bajo ese punto, se le preguntó por qué sigue ocurriendo esta desigualdad, si son los mismos empresarios que él representa quienes pagan estos sueldos. “Uno no se mete al interior de cada una de las empresas. Yo, y nosotros como CPC, podemos dar lineamientos generales, podemos plantear qué es lo que debiera hacer como buena práctica, pero claramente nosotros no nos vamos a meter a nivel de cada una de las empresas y lo que estamos haciendo ya hace tiempo es que hemos planteado un manual de buenas prácticas para que todos los gremios a sus empresas puedan ir transmitiendo esto”, contestó.

En ese sentido, recalcó que hay que hacer “cambios culturales grandes” a nivel empresarial, “y en eso estamos nosotros enfocados”.