El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró esta jornada que la reforma tributaria del Ejecutivo busca reducir la incertidumbre de los inversionistas, mientras instala herramientas para brindar beneficios a la clase media.

“Esta reforma no es una piedra de tope para la inversión. Al contrario, debería dar bastante tranquilidad a los inversionistas en cuanto a que podrán seguir obteniendo retornos razonables sobre los buenos proyectos de inversión”, dijo el titular de cartera a La Tercera este domingo.

Marcel también planteó que el objetivo de lograr el nivel de recaudación que propone el proyecto, contempla la posibilidad de “ampliar derechos sociales, invertir en diversificación productiva, ciencia y tecnología, y en desarrollo regional”.

En esa línea, el jefe de Hacienda indicó también que “la clase media no sólo no pagará esta reforma, sino que se va a beneficiar de la misma”, agregando que “no cabe duda que va a reducir la desigualdad, dado que el aumento de impuestos está concentrado en los sectores de mayores recursos”.

El ministro también destacó que la reforma abre “la posibilidad de descontar de la base tributaria el gasto en arriendo y los gastos en cuidados a niños, adultos mayores y discapacitados”.

Marcel explicó que todos estos cambios permitirían que un considerable porcentaje de los recursos se inyectarían en más medidas sociales como lo son la reforma de pensiones y la reducción de listas de espera.

Recordemos que la reforma, presentada el pasado viernes por el Gobierno, espera aumentar la recaudación fiscal neta en un 4,1% del PIB, además de reconfiguraciones del impuesto a la renta, un nuevo royalty minero, impuestos correctivos enfocados en el cuidado medio ambiental y mecanismos para reducir las exenciones tributarias.