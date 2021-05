El economista y ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche, se refirió a las reacciones que han surgido desde el sector privado por el proyecto de royalty minero que se está discutiendo actualmente en el Congreso.

Al respecto, el académico de la U. de Chile afirmó en entrevista con La Tercera que “no me he estudiado en detalle el proyecto, pero soy bien escéptico con respecto a los titulares que las distintas partes involucradas en esta discusión ponen en los medios”.

“Por mi experiencia de haber estado en el sector minero, en cualquier discusión sobre subir el royalty en Chile aparece un lobby de ese sector diciendo que es el fin del mundo”, afirmó.

Sobre los temores del sector privado de que se pueda acabar la industria por culpa de esta iniciativa, el economista asegura que “al sector privado no les creo, porque todas las veces que se ha discutido el royalty, dicen que es el fin del mundo. Hasta que no estudie el proyecto no les voy a creer al lobby minero, porque mi experiencia es que arman un drama de algo que no lo es”.

“Por el otro lado, algunos proyectos del Congreso salen mal hechos. No obstante, la gran minería chilena tiene que darse cuenta que han estado al debe en términos de contribución al proyecto de desarrollo chileno, y eso no se soluciona con una ofensiva comunicacional y de lobby de última hora colocando propaganda radial diciendo que son fantásticos ahora que se discute el royalty”, manifestó.

En relación a las reformas tributarias que se han propuesto en el Congreso, entre las que se incluye un impuesto a los súper ricos, Landerretche señala que “necesitamos un sistema que aumente los impuestos a la renta pura, aquella renta que no es merecida, que se hereda o me gano porque tengo condiciones de privilegio. Ese tipo de renta deben ser gravadas más”.

“Y hay que aliviarles los impuestos a los ingresos de las personas que estudian, invierten, trabajan, innovan, se meten en tecnología o ciencia, eso tiene que ser más liviano para ayudarlos. Los impuestos a la renta pura ricardiana, un ejemplo es la minería, el agua, concesiones radioeléctricas, esas rentas hay que aumentarlas”, indicó.

“Es dejar de gravar, para que me entiendan los economistas, las rentas a la innovación, al esfuerzo, y aumentarles a los monopolios, a los que tienen concesiones para explotar los recursos naturales, eso tiene que aumentar. Esa estructura es más compatible con el capitalismo moderno”, apuntó.