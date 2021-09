El senador Carlos Bianchi criticó que la empresa de distribución de energía eléctrica Enel haya presentado un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) en contra de los preceptos de la Ley de Servicios Básicos.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el parlamentario independiente afirmó que “a la empresa Enel no le corresponde interpretar lo que es esta ley, y esta ley no es restrictiva y no dice relación con que solo aquellas personas o empresas de altos ingresos queden excluidas de los cortes”.

“La ley es amplia, incluso, cuando hicimos este proyecto de ley agregamos establecimientos educacionales, Bomberos, instituciones sin fines de lucro, es decir, es mucho más amplia de lo que quiere antojadizamente hacer ver la empresa Enel”, agregó.

Leer también: Más de 200 mil familias beneficiadas: Inician nuevo proceso de pagos pendientes del IFE Universal

Bianchi también aseguró que “esta situación que se presenta hoy día con estas empresas en Santiago de Chile es un problema en todo el país. Yo tengo el conocimiento de personas, fundamentalmente adultos mayores -por ejemplo, de la región de Magallanes- que tienen deudas superiores $1.400.000 tanto en luz, gas y agua”.

“Por lo tanto, lo que hoy día está mostrándonos Enel con respecto a esta actitud de querer llevar al Tribunal Constitucional antojadizamente su propia interpretación, podría replicarse luego, y ese es el riesgo, en las otras empresas de distribución de agua o de gas a lo largo de todo del país”, añadió.

De este modo, según el senador, “si el Tribunal Constitucional acoge, tramita, esta petición que hace esta empresa, la verdad es que se genera y se va a abrir un espacio extraordinariamente complejo para todo el país, para las personas que teniendo un ingreso permanente no han podido hacerse pago porque o tenían familiares o porque su pyme cayó”.