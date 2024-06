Alza en cuentas de luz: Marcel apunta a que aumento del subsidio eléctrico depende de otros recursos

El ministro de Hacienda recalcó que "si no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, las salas cunas o la reducción de las listas de espera en hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico".

Tras una reunión del presidente Gabriel Boric con representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que ve difícil aumentar los recursos para el subsidio eléctrico, ya que depende de otros recursos.

Esto, luego de que algunos parlamentarios solicitaran la inyección de recursos ya que en mayo entró en vigor la Ley de Estabilización Tarifaria, que regulará los valores de distribución y servicio de energía eléctrica, acción que no se realizaba desde 2019 a raíz del estallido social y, posteriormente, los efectos de la pandemia del COVID-19.

Por ello es que desde el 1 de julio la tarifa del suministro de energía eléctrica aumentará desde Arica hasta Los Lagos, afectando a unos 5 millones de clientes tras años de congelamiento de precios.

¿Qué dijo Marcel?

Desde el palacio de gobierno, el jefe de la billetera fiscal dijo: “Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. Si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cunas, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de las listas de espera de los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.

De todos modos, comentó que se creó una mesa de trabajo donde participan el Ministerio de Energía, al mando de Diego Pardow; el mercado eléctrico y parlamentarios, que tiene como objetivo evaluar formatos para ampliar el subsidio eléctrico.