En un nuevo capítulo de Digitalizados, conoceremos un empresa que pertenece a uno de los sectores más golpeados por la pandemia: la gastronomía. Se trata de la Sanguchería Ya Pe, quienes gracias a las herramientas digitales podrán superar la crisis sanitaria.

Antonio y Marlissa son dueños del restorán ubicado en Quinta Normal, cuyo enfoque es la cocina peruana, pero no el estilo moderno e internacional, sino el tradicional huarique.

Para ayudarlos en esta situación tan crítica para los restoranes, el coach digital Inti Núñez los guiará en el camino hacia la digitalización.

“Como es un restorán, en el tema digital ellos en este minuto deben estar pasando toda la función del restorán al delivery. Eso hace que el canal digital sea muy relevante y que la velocidad del delivery es mucho más rápida que el de un restorán, por lo que necesitan mucho más orden”, asegura Inti.

“Tenía un negocio, ahora está en stand by. Se llama Valle Servicios, nos dedicábamos al lavado de buses. Estaba haciendo algo que no me gustaba pero algo que me generaba que le dio estabilidad a mi familia. Llegó el conflicto social, bajó un poco, pero seguimos. Y ahí llegó la pandemia“, cuenta Antonio.

Así decidió poner todas sus fichas en la Sanguchería Ya pe, donde tuvo un inicio complicado porque “era algo desconocido” en el sector que atendían. Dieron con algunas ideas para comidas rápidas y sabrosas y así llegaron a una cierta estabilidad.

“Es un sueño, el cual de repente lo cumplen mis hijos, mis nietos. Quién sabe. Las ganas están y ya empezamos”, dice.

“Huarique es una palabra quechua. ‘Hua’ es como decir algo secreto, escondido. Y ‘rique’ es algo de la comida, algo delicioso”, asegura Antonio. Sobre el Ya Pe, simple: “Es el ya po, la versión peruana”.

Ya conociendo el panorama del restorán peruano, el primer problema detectado por el coach digital fue que no contaban con un canal de ventas online. Asimismo, mientras Malissa cocina va tomando los pedidos a través de un cuaderno.

Por otro lado, al hacer las compras, sólo revisaban qué podía faltar a simple vista. Esta falta de un registro de inventario, ventas y pedidos sólo hace que la empresa carezca de información para mejorar.

Así, las soluciones que podrían resolver de inmediato estas deficiencias, es el aplicar el ecommerce o comercio digital. Junto a ello, G Suite permitirá mantener un registro en la nube que se actualiza en tiempo real.