“Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo”: El lamento de Arturo Vidal tras histórica derrota de Chile ante Bolivia

Uno de los que vio el partido y se mostró muy dolido frente a la situación fue Arturo Vidal, quien cuestionó el planteamiento del entrenador Ricardo Gareca. Además, el "King" apuntó sus dardos contra la prensa.

Una histórica y dolorosa derrota sufrió la selección chilena de fútbol ante su par de Bolivia por dos goles contra uno en el Estadio Nacional.

Uno de los que vio el partido y se mostró muy dolido frente a la situación fue Arturo Vidal, quien cuestionó el planteamiento del entrenador Ricardo Gareca. Además, el “King” apuntó sus dardos contra la prensa.

“Estoy sin palabras, me duele mucho”, comenzó diciendo Vidal tras el término del partido. “Sin sentido perder así, teniendo jugadores (…) No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento”, indicó.

Vidal, visiblemente dolido por el resultado, aseguró que era “difícil hablar en este momento”.

En ese sentido, afirmó que “yo nunca hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo” y acusó a la prensa de echarlo por no darles informaciones. “La prensa es un asco, lo único que hace es echar a perder la selección”, cerró.