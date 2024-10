¿Vuelco en el Balón de Oro? Medios españoles reportan que Vinicius Jr no viajaría a la ceremonia porque no lo ganaría él

Este 28 de octubre es la tradicional entrega del Balón de Oro, ceremonia cuya gala se realizará en París y en la que se premiará al mejor jugador de la temporada pasada.

A pesar que todo apuntaba que el premio se lo llevaría el brasileño Vinícius Júnior -megaestrella del Real Madrid– nuevos reportes de la prensa española apuntan a que habría un giro en la premiación.

Según diarios como Marca o AS, el jugador no viajaría a la ceremonia en Francia luego que -supuestamente- se enterara que no recibiría el reconocimiento.

Así, el brasileño campeón de la última edición de la Champions League sería desplazado por el español Rodrigo, quien ganó la Eurocopa con su selección y fue elegido como la máxima figura de la competición.

La prensa ibérica apunta a que una comisión de 50 personas ligadas al Real Madrid iría a la premiación. Sin embargo, dicho viaje habría sido suspendido al enterarse del resultado de la premiación.

Por dicho motivo, segú lo señalado por el periodista deportivo Fabrizio Romano, tampoco asistirían otros jugadores nominados del equipo madridista y que tenían opciones de ganar, como Jude Bellingham.

Tampoco asistiría el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ni su presidente, Florentino Pérez.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024