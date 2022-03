A una semana del clásico universitario, la Universidad Católica vuelve a sufrir por un contagio de COVID-19 en su plantel.

Según consigna TNT Sports, el único caso del cuadro estudiantil está aislado y en buenas condiciones desde hace un par de días, pero no podrá ser parte de la nómina que está preparando Cristián Paulucci para el encuentro del próximo sábado ante la Universidad de Chile.

El futbolista quedará a la espera de la decisión del cuerpo médico para reintegrase a los entrenamientos con el equipo. Luego de eso, será el propio Paulucci quien decida su retorno a las citaciones de los Cruzados, quienes hoy cuentan con tres jugadores menos para recibir a la U en San Carlos de Apoquindo.

La última ocasión en la que los de la franja sufrieron con el COVID-19 en su plantel fue en la semana previa al primer duelo de 2022, mientras la Católica completaba su pretemporada. En aquella ocasión revelaron que dos de sus jugadores, Ignacio Saavedra y Germán Lanaro, habían contraído el virus y sus nombres fueron revelados el mismo día de la caída ante Colo Colo por 2-0 en la Supercopa.

“Lo otro está relacionado con el área médica, yo hablo de fútbol, si no salió nada muchachos, es simple. El club tiene distintas áreas y tiene un área médica y no se informó nada, cuando yo tuve COVID-19 se informó y se blanqueó así que no sé”, indicó en aquella oportunidad el estratega previo al encuentro con los albos.