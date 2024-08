“Increíble aura”: Internet se rinde ante Yusuf Dikeç, el discreto turco que obtuvo la medalla de plata en tiro

Mientras sus rivales se lanzaban a la competición con equipamiento especializado, Dikeç conseguía hacerse con la primera medalla olímpica de tiro de la historia de Turquía junto a su compañera de equipo Sevval Ilayda Tarhan con lo que parecían sus lentes de uso diario y una mano en el bolsillo.

(CNN) – En una competición olímpica en la que los participantes suelen utilizar todo el equipo disponible a su alcance para triunfar, el turco Yusuf Dikeç ofreció este martes 31 de julio una clase magistral de despreocupación durante la competición por equipos mixtos de pistola de aire de 10 metros y se hizo viral por ello.

Mientras sus rivales se lanzaban a la competición con equipamiento especializado —gafas a medida para oscurecer la visión en un ojo, grandes protecciones para los oídos y cristales tintados—, Dikeç conseguía hacerse con la primera medalla olímpica de tiro de la historia de Turquía junto a su compañera de equipo Sevval Ilayda Tarhan con lo que parecían sus lentes de uso diario y una mano en el bolsillo.

“Tiro con los dos ojos, la mayoría de los tiradores lo hacen con uno. Así que no quería todo ese equipo. Creo que disparar con los dos ojos es mejor. He investigado mucho sobre ello, así que no necesitaba el equipo”, declaró Dikeç a la emisora de radio turca Radyo Gol.

“Disparar con la mano en el bolsillo no tiene nada que ver con el arte. Estoy más motivado y me siento más cómodo mientras disparo”, afirmó, y añadió que esta postura “en realidad consiste en equilibrar el cuerpo y centrarse y concentrarse”.

Las fotos de este despreocupado hombre de 51 años se hicieron virales, entre otras cosas por la comparación con la superestrella del tiro olímpico Kim Yeji, cuyo gorro, lentes futuristas y serena compostura no desentonarían en una pasarela de estilo callejero.

La surcoreana ganó el domingo la medalla de plata en la prueba de pistola de aire comprimido de 10 metros, mientras que su compañera de equipo, Oh Ye Jin de 19 años, se hizo con el oro.

Un usuario de las redes sociales dijo de Dikeç: “Máxima confianza. Una mano en el bolsillo. Sin lentes especializadas, no hay problema. Demasiado fácil para él”.

Otro alabó su “increíble aura”, mientras que el medio mexicano Diario Récord escribió: “¡A sus 51 años, compitió en los Juegos Olímpicos como si estuviera en el patio de su casa!”.

Tras obtener la presea de plata, Dikeç declaró: “Estoy muy contento. Una medalla olímpica es una medalla olímpica, y en Los Ángeles [en los Juegos de 2028], con suerte, será una medalla de oro”.

Los serbios Zorana Arunović y Damir Mikec se llevaron el oro, mientras que los indios Manu Bhaker y Sarabjot Singh se hicieron con el bronce en la reñida competición, pero todos los halagos y aplausos en redes sociales fueron para Dikeç.

Por si su puntería no fuera suficiente, Dikeç también se ganó a sus seguidores por ser una “persona de gatos”, lo que fue descubierto por quienes visitaron su perfil de Instagram.

No cabe duda de que estos Juegos Olímpicos están creando un montón de héroes y leyendas del deporte, tanto dentro como fuera del campo de competición.