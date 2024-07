¿Tan poco importa Chile? Esposa de Ángel Di María plantea que juegue contra Chile y se retire a los 11 minutos

Los actuales campeones del mundo y bicampeones de América ya comenzaron a palpitar lo que será el duelo de las eliminatorias contra Chile, a jugarse en argentina el próximo 5 de septiembre

En Argentina siguen celebrando la obtención de la Copa América 2024. Torneo que será recordado más por sus errores arbitrales y fallas de organización que por su buen juego.

En ese sentido, una de las figuras que no estaría para ese trascendental duelo sería Ángel Di María, el “fideo” anunció que la final de la Copa América había sido su último partido. Pero en el país vecino quieren despedirlo a lo grande, a costa de Chile.

“Escuché que querían hacerle el partido de despedida acá y la idea me parece buenísima. Se lo merece él, se lo merece la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa. A mí me encantaría y a él también”, expresó a Radio La Red de Argentina, Jorgelina Cardoso, esposa del exjugador del Manchester United y del PSG, entre otros equipos.

En se sentido, la mujer planteó que hay una posibilidad de que el fideo dispute algunos breves minutos con Chile para ser homenajeado por la hinchada argentina. “A Ángel le gustaría jugar contra Chile y retirarse en el minuto 11”, declaró.

Di María fue parte de las dos finales que Argentina perdió ante Chile en la Copa América 2015 y en la Copa América Centenario jugada en 2016.