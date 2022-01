Este jueves, en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, la selección chilena cayó 2-1 frente a su par argentino, lo cual dejó las opciones de clasificar reducidas.

La Roja sufrió duros contragolpes de la albiceleste, especialmente en el primer tiempo. Si bien en el encuentro destacaron Alexis Sánchez y Ben Brereton, eso no fue suficiente para lograr el triunfo.

El entrenador de la selección, Martín Lasarte, sostuvo que “fue un partido para un empate, no era para perder. Pero cometimos un error y no materializamos las que tuvimos (…) Argentina tiene un muy buen equipo. No solo por los futbolistas que lo conforman, sino por la idea”.

“Nos costó al principio, pero desde ese lugar vi al equipo bien. Nos faltó precisión y situaciones cercanas al gol, el último pase (…) Ahora nos queda jugar con Bolivia lo mejor que podamos y sacar el resultado que necesitamos”, agregó.

Chile ahora se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 16 unidades, a tres del último conjunto que está logrando la clasificación directa, Uruguay, y a uno de Colombia, que tiene un partido menos y hoy jugará el repechaje.

El próximo martes la Roja enfrentará a Bolivia en La Paz, donde deberá sumar tres puntos claves para mantenerse con vida en las Clasificatorias.

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones:

Brasil 36 pts. (+23) Argentina 32 pts. (+15) Ecuador 24 pts. (+10) Uruguay 19 pts. (-6) Colombia 17 pts. (-1) Perú 17 pts. (-5) Chile 16 pts. (-2) Bolivia 15 pts. (-8) Paraguay 13 pts. (-10) Venezuela 7 pts. (-16)