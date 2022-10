(CNN) – La ex número 1 del tenis femenino Simona Halep fue suspendida provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (AIT) tras dar positivo por una sustancia prohibida durante el US Open (Estados Unidos).

Según la AIT, Halep dio positivo por Roxadustat, una sustancia que figura en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022.

La dos veces campeona de Grand Slam de tenis negó haber tomado a sabiendas la sustancia prohibida.

“Hoy comienza el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, lo que ha supuesto el mayor shock de mi vida”, dijo la tenista de 31 años en un comunicado en las redes sociales este viernes.

“A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampas no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que he sido educada. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada. Lucharé hasta el final para demostrar que nunca he tomado a sabiendas ninguna sustancia prohibida y tengo fe en que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz“, añadió.

“No se trata de los títulos ni del dinero. Se trata del honor y de la historia de amor que he desarrollado con el juego del tenis durante los últimos 25 años”, dijo Halep.

Halep fue informada de la infracción el 7 de octubre, y ejerció el derecho a solicitar que se analizara la muestra B, que confirmó el hallazgo en la muestra A.

La tenista rumana no podrá competir ni asistir a ningún evento de tenis organizado por los órganos de gobierno de este deporte.