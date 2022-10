(EFE) – Franck Ribéry, uno de los mejores futbolistas franceses de las últimas dos décadas y leyenda del Bayern Múnich, anunció hoy su retiro a los 39 años impulsado por los problemas de rodilla que arrastraba en su último club, el Salernitana italiano.

Aunque era un secreto a voces, el delantero publicó un tuit en cuatro lenguas (francés, italiano, alemán e inglés) en el que agradece el apoyo recibido en su carrera e incluye un vídeo.

“Si he logrado completar casi 20 años de carrera es porque en los momentos difíciles han estado conmigo“, agregó el conocido en Alemania como “Franck Kaiser” por sus 12 exitosas temporadas en el Bayern, coronadas en 2013 con la Liga de Campeones y con un tercer puesto en el Balón de Oro ese mismo año.

Ribéry, nacido en un desfavorecido barrio de Boulogne sur Mer (norte) y quien sufrió cuando tenía solo dos años un grave accidente de automóvil que le dejó graves secuelas en el rostro, tuvo un paso menos glorioso por la selección de Francia, con la que jugó 81 partidos y sumó 16 goles.

Aunque se le recuerda por su gran Mundial de 2006, cuando fue subcampeón y una de las revelaciones de aquel torneo, estuvo implicado en el famoso motín en Knysna, en el Mundial de Sudáfrica de 2010, y fue suspendido posteriormente algunos partidos.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022