Selección de Inglaterra busca nuevo director técnico con convocatoria abierta en redes

La selección absoluta de Inglaterra ha publicado en su sitio web la convocatoria con diversos requisitos, asegurando que revisarán detalladamente todos los currículums recibidos.

Tras obtener el segundo lugar en la Eurocopa 2024 y la posterior renuncia de Gareth Southgate, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (The FA) ha lanzado una convocatoria abierta para encontrar al próximo entrenador de la selección.

Bajo su programa “The FA For All“, el organismo inglés ha iniciado la recepción de currículums por correo electrónico y ha publicado detalles del proceso en su sitio web.

Los ingleses explicaron que están supervisando un proceso muy detallado para seleccionar al próximo entrenador en jefe del equipo senior masculino de Inglaterra.

“Nuestro proceso de planificación de la sucesión ya ha identificado una serie de candidatos; además de esto, estamos comprometidos a abrir procesos de reclutamiento en la industria del fútbol y estamos interesados ​​en escuchar a personas que cumplan con los criterios”, destacaron

Entre los requisitos detallados se incluyen dirigir y desarrollar al equipo para ganar torneos importantes, proporcionar liderazgo al equipo técnico en St. George’s Park y mantener relaciones sólidas con clubes que empleen jugadores ingleses.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el viernes 2 de agosto, y la organización contactará a los candidatos seleccionados para avanzar a la siguiente fase del proceso.