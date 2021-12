El mundo del deporte se ha visto enfrentado a una creciente ola de contagios de COVID-19. En diversos planteles de la NFL, han surgido casos, incluido en el Washington Football Team de Sammis Reyes.

Este jueves, el club informó que presenta a 17 deportistas contagiados, entre ellos el jugador oriundo de Talcahuano. Reyes fue puesto en la lista de reservas para el duelo programado para este fin de semana.

De acuerdo con los protocolos, si el deportista cuenta con su esquema de vacunación completo y presenta dos test negativos de aquí al domingo, podrá ser parte del duelo de su equipo ante el Philadelphia Eagles.

Debido al alza de casos en Estados Unidos, la NFL anunció este jueves una actualización en sus protocolos sanitarios. “Todos estos cambios se basan en nuestro enfoque basado en datos y ciencia“, señalaron.

Sammis Reyes es el primer chileno en llegar a la National Football League (NFL). Reyes, de 2 metros de estatura y 110 kilos de peso, logró ser contratado por el Washington Football Team en abril.

“Ahora tengo la oportunidad de estar en una cancha de fútbol, representando no solamente a Chile, pero también a toda Latinoamérica”, señaló el deportista en ese entonces.

We have placed the following players on the Reserve/COVID-19 List:

-QB Kyle Allen

-LB Milo Eifler

-S Darrick Forrest

-DT Matt Ioannidis

-T Cornelius Lucas

-TE Sammis Reyes

-WR Cam Sims pic.twitter.com/MNQTHjrw0I

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) December 15, 2021