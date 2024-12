Ricardo Gareca se somete a test de ADN en Argentina para confirmar presunta paternidad de mujer de 40 años

El director técnico de la selección chilena viajó al país trasandino para someterse a una prueba de ADN, tras la solicitud de una mujer de nacionalidad uruguaya. "Me hubiese gustado que esto tomara otro curso, más privado", expresó Gareca.

Ricardo Gareca, director técnico de la selección chilena, ha estado en el foco de la prensa chilena por el desempeño de La Roja. Sin embargo, esta vez la atención se centra en un tema personal: fue captado realizándose un test de ADN en Argentina para determinar si es el padre de una mujer de 40 años, de nacionalidad uruguaya.

¿Qué paso?

Mary Delgado, solicitó el examen para confirmar la paternidad. Por su parte, Gareca aclaró que no tiene inconveniente en someterse a la prueba.

En una entrevista con América TV, el entrenador comentó: “Yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más. Ustedes saben que estoy con compromisos allá en Santiago de Chile”.

Sobre la madre de Mary Delgado, Gareca señaló: “De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo, se verá. Son dos personas adultas”.

“Yo nunca tuve problemas con nadie. Simplemente, me hubiese gustado que esto tomara otro curso, más privado. Soy una persona pública que tiene una familia, hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada”, agregó.

Por otro lado, el abogado de Mary Delgado, José Moreira, afirmó que su representada intentó contactar a Gareca hace un tiempo, pero él se habría negado inicialmente a realizarse un test de ADN.