La respuesta de Gareca a Vidal tras fuertes críticas por la dura derrota ante Argentina

El DT de La Roja evitó polemizar con el delantero de Colo Colo. "No tengo nada que decir, son opiniones", manifestó en conferencia de prensa.

A poco más de 24 horas para el partido contra Bolivia, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026, el técnico Ricardo Gareca, manifestó que esta etapa “recién comienza” y que “la urgencia hace que se magnifique todo (…) A todos nos interesa la clasificación al Mundial”.

En conferencia de prensa, el DT de La Roja fue consultado por los recientes dichos de Arturo Vidal, quien lo criticó en duros términos tras la derrota 3-0 ante Argentina.

“No sé qué declaró Vidal, la verdad estoy tan metido en esto. Si me lo puedes decir”, comentó Gareca. Frente a ello, el periodista le indicó lo manifestado por el delantero de Colo Colo.

“Son visiones. Imagínense que el cargo que represento es ni más ni menos que la selección nacional. Yo no me permitiría entrar en polemizar ni con colegas ni con jugadores de fútbol. Y más en este caso de la importancia de Vidal, que es una persona autorizada. No tengo nada que decir, son opiniones”, afirmó el técnico de la selección.

Posteriormente, recalcó que no entrará en polémicas con técnicos y jugadores, y que “mientras no haya una agresión física (…) Siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones porque cada uno tiene una visión del fútbol, de lo que ve dentro del campo de juego, y no a todo el mundo le gusta lo que uno trabaja o lo que ve dentro del campo de juego”.

El “Tigre” señaló que “tenemos que aceptar las críticas” y que está preparado para eso.

“Lo que no me permito es generalizar y entrar en polémica porque es mucha la responsabilidad que tenemos el martes. No tengo problema con nadie y no me compete con mi cargo trasladar más preocupación a la selección”, concluyó.

La selección chilena saldrá a la cancha del Estadio Nacional con la obligación de ganar y dejar los tres puntos en casa. Actualmente, los seleccionados están en el penúltimo lugar de la tabla clasificatoria, con cinco unidades.