El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló la reacción que tuvo el presidente Gabriel Boric tras conocer que Chile había sido marginado del Mundial 2030. “Estaba bastante desilusionado“, dijo.

Este martes, Peña se reunió con Boric en el palacio de La Moneda. Pese a que el tema principal del encuentro no fue la decisión de la FIFA, de todas formas en mandatario paraguayo se refirió al tema.

Peña señaló que cuando se dio a conocer la noticia, el presidente Boric se sintió muy decepcionado. “En esa oportunidad él estaba realmente bastante desilusionado de que Chile no haya sido considerado”.

“Generó mucha sorpresa para todos, pero fue una decisión que finalmente se tomó en el Congreso Mundial de FIFA, donde ellos evaluaron que tenían que limitar porque estaban haciendo múltiples sedes en Europa, e iban a ser múltiples también en Sudamericano, y era bastante difícil”, agregó.

El jefe de Estado lamentó la decisión y afirmó a que a ellos les hubiese encantado “que fuera la mayor cantidad de países“. “Si uno se pone a pensar las distancias son relativamente cortas cuando comparamos con otros continentes, no debería haber mayor preocupación”, aseguró.

La exclusión de Chile

A principios de octubre, la FIFA confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del mundial de fútbol que se disputará en 2030, mientras que el resto del torneo quedó en manos de España, Portugal y Marruecos.

“En esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son quienes determinan cómo y qué”, dijo entonces el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Por su parte, el presidente Boric afirmó que “esto no es una decisión en la que el Gobierno haya pecado de algún tipo de negligencia, es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta comunicación se hizo pública, no tenían conocimiento de esto antes“,