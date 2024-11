Rafael Nadal podría jugar hoy su último partido como tenista profesional en la apertura de duelos de Copa Davis

Este martes el histórico tenista Rafael Nadal podría jugar su último partido de tenis profesional.

El español de 38 años se enfrentará el representante de Países Bajos, Botic Van de Zandschulp (86° del Ranking ATP), en la apertura de los duelos de Copa Davis.

La competencia se lleva a cabo en Málaga (España), así que habrá un gran ambiente apoyando el que podría ser su último partido como tenista profesional.

A lo largo de su carrera, Nadal obtuvo la Copa Davis en cinco oportunidades: 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

En la antesala del encuentro, el consagrado extenista suizo, Roger Federer, le dedicó emotivas palabras a través de redes sociales.

“Ahora que te has graduado del tenis, tengo algunas palabras para compartir antes de ponerme un poco emocional”, comienza el mensaje.

Vamos, @RafaelNadal!

As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.

Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I…

