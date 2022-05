El tenista español Rafael Nadal cayó por 6-1, 5-7 y 2-6 este jueves ante el canadiense Denis Shapovalov en octavos de final del torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada, mermado por lo que apuntaba a su lesión crónica en el pie, en una jornada en el que avanzaron Novak Djokovic, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas.

El 10 veces campeón en la capital italiana entró enchufado y con un primer set prometedor, agresivo en busca del break, y con un 6-1 en 40 minutos. Shapovalov reaccionó, dejó de fallar con el saque y pasó a inquietar a Nadal en cada intercambio. Lo peor para el de Manacor sin embargo fue empezar a notar dolor de nuevo.

Hace una semana, Nadal terminó con dolores en Madrid después de un partido exigente ante el belga David Goffin, y el problema, aunque conocido y tratado el año pasado durante meses, parece que fue mayor en Roma. La movilidad de Nadal bajó de manera drástica y, cuando supo centrar su juego alocado, Shapovalov tuvo al español en su mano en un tercer set frustrante para el vigente campeón.

Nadal buscó la vía rápida, pero el norteamericano escapó del break en el segundo set y rompió primero. El ataque constante dio sus frutos y Nadal se defendió en busca de su opción salvando una bola de set pero no la segunda. El tercer parcial era la sentencia para el español, con fuelle justo por la inactividad de la costilla rota en Indian Wells y una cojera cada más evidente.

El español se mantuvo en el centro de la pista en el tercero, con gesto más que contrariado. Shapovalov entró a lo loco y perdió su saque, pero en su juego agresivo recuperó el break sin dificultad. Tras el 4-2, Nadal firmó ya su rendición. Después de hacer cuartos de final en Madrid, el campeón de 21 Grand Slam se despide una ronda antes en Roma, pensando con dudas en Roland Garros.

El resto de favoritos cumplió en el Foro Italico para estar en cuartos de final. Djokovic venció con un doble 6-2 al suizo Stan Wawrinka para quedarse a una victoria de defender su número uno del ruso Daniil Medvedev antes de Roland Garros. El serbio, que dejó buenas sensaciones y dio otro paso hacia su mejor versión, se medirá ahora con el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Además, el alemán Alexander Zverev, finalista en Madrid la pasada semana, se impuso por 6-3 y 7-6 (5) al australiano Alex de Miñaur. Mientras, el griego Stefanos Tsitsipas, campeón en Montercarlo, también llegó a cuartos tras remontar, por 4-6, 6-0 y 6-3, al ruso Karen Khachanov y se medirá ahora al ídolo local Jannik Sinner.

🚨 Upset Aleeeert 🚨 @denis_shapo fights back from one set down and takes out the 10time champion Nadal! 👊🏻

Shapovalov-Nadal 1-6 7-5 6-2#IBI22 | #tennis pic.twitter.com/owFXSQwzV5

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 12, 2022